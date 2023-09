Rabiot Juve, prove di un ulteriore rinnovo per il centrocampista: due proposte pronte per lui. I dettagli

Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport in cima alle priorità della Juventus e di Massimiliano Allegri c’è il rinnovo di Adrien Rabiot, a meno di tre mesi dall’ultimo accordo fino all’estate 2024. Questa volta però il club bianconero non intende aspettare fine stagione: l’appuntamento con Veronique, madre-agente del giocatore, è in programma per l’autunno.

Adrien ha scalato le gerarchie di squadra e pure nel cuore dei tifosi, che hanno apprezzato la sua scelta di restare a Torino senza le Coppe e nonostante la possibilità di trasferirsi a zero nella ricca Premier. Il centrocampista bianconero è centrale nei piani di Giuntoli e Allegri e così dovrà essere pure nei prossimi anni. Due strade per arrivare alla fumata bianca: un contratto “breve”, sulla falsa riga dell’accordo annuale firmato a fine giugno. O un prolungamento vero e proprio – e pluriennale (3/4 anni) – ma con cifre più basse di quelle attuali (ora lo stipendio è da 7 milioni netti) e in linea con la nuova politica della Signora.

