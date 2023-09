I tifosi dell’Atalanta contro Demiral e Maehle, difendendo a spada tratta l’allenatore da Gasperini all’insegna del patriottismo nerazzurro

Maehle diffama Gasperini, l’ex nerazzurro Demiral mette benzina sul fuoco, e la reazione scatenata da costoro ha creato una vera e propria ondata contro di loro: da parte, ovviamente, di tutto il mondo Atalanta.

Sui social i tifosi orobici hanno cominciato a prendere completamente la parte del tecnico di Grugliasco, dimostrando un forte segno di patriottismo (non si è soltanto preso di mira Gasp, ma anche la maglia nerazzurra): meme, post d’amore per Gasperini e accuse contro i due ex atalantini.

