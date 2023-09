Cannavaro sulla Nazionale: «C’è un lavoro da fare in profondità su due fronti». Le parole dell’ex calciatore sul calcio italiano

Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni del Il Messaggero dell’Italia. Ecco le parole ex difensore e campione del Mondo:

«Dopo Berlino è calato il buio. Siamo usciti due volte dal Mondiale al primo turno e per altre due non ci siamo qualificati. C’è un lavoro da fare in profondità su due fronti: il primo è quello tecnico mentre il secondo è quello legato ai club con il tema stadi. Non possiamo diventare il supermercato di Arabia Saudita e Premier League».

