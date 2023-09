Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli e dell’Italia, ha parlato in vista della gara di domani contro l’Ucraina: le dichiarazioni

Intervistato da Sky Sport, Giovanni Di Lorenzo ha parlato del pareggio di Macedonia-Italia e della prossima sfida degli Azzurri contro l’Ucraina. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Sappiamo che al di la del pareggio fatto con la macedonia questa partita era ed è importante per la qualificazione. L’affrontiamo nella maniera giusta: dobbiamo avere entusiasmo, giochiamo in casa e abbiamo lavorato in questi giorni e anche se il tempo è stato poco siamo pronti per domani sera e dobbiamo vincere».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE

The post Italia, Di Lorenzo suona la carica: «Con l’Ucraina dobbiamo…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG