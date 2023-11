Max Canzi, allenatore del Pontedera, ha parlato dopo la vittoria dei toscani contro la Juventus Next Gen: le dichiarazioni

Il tecnico del Pontedera, Max Canzi, ha parlato così in conferenza dopo la vittoria sulla Juventus Next Gen.

LE PAROLE – «Abbiamo fatto una grandissima partita per 75 minuti. Abbiamo avuto il dominio assoluto del gioco, la strategia di gara ha pagato. Come capita nelle stagioni, se sbagli le ultime due partite e rimane un ricordo negativo le partite sono allo stesso modo. Finisce che rimane il ricordo di una partita vinta immeritatamente. In realtà, come spesso ci capita, abbiamo concretizzato molto meno di quello che avremmo dovuto. Nell’ultimo quarto d’ora abbiamo subito la loro iniziativa, i cambi ci hanno messi in difficoltà e stavamo perdendo i duelli. Ma non si può pensare di dominare tutta la partita».

