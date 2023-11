Paolo Condò, tramite le pagine di Repubblica, ha così parlato della vittoria della Juve in casa della Fiorentina.

IL COMMENTO – «La Juve ha vinto ieri a Firenze senza giocare ma anche senza soffrire, perché a dispetto dei sessanta fra tiri, cross e tentativi vari non c’è mai stato un momento, se non forse nell’ultimo scorcio del primo tempo, in cui la Viola è sembrata vicina al pareggio».

The post Condò: «La Juve non avrà giocato ma non ha neanche sofferto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG