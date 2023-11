Juve Cagliari: la decisione UFFICIALE dell’Osservatorio sulla trasferta dei rossoblù, in programma sabato all’Allianz Stadium

Negli scorsi giorni l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha emesso il proprio comunicato per le situazioni considerabili a rischio. Una di queste è una partita della 13a giornata del campionato di Serie A 2023-2024 tra la Juve di Massimiliano Allegri ed il Cagliari di Claudio Ranieri. Ecco quant’è stato deciso circa la possibilità di andare in trasferta presso l’Allianz Stadium per i tifosi del club sardo. Il comunicato:

COMUNICATO – «Per l’incontro di calcio di Serie A “Juventus-Cagliari”, in programma l’11 novembre 2023, caratterizzato da profili di criticità, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

vendità dei tagliandi per il settore ospiti ai soli sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società sportica “Cagliari Calcio” ovunque residenti; vendità dei tagliandi per i residenti nella Regione Sardegna esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società sportiva “Cagliari Calcio”. Sono esenti da tale misura gli acquirenti titolari di tessera di fidelizzazione della società sportiva “Juventus F.C.”, i quali potranno acquistare i tagliandi per le Tribune dell’Allianz Stadium, a esclusione del settore ospiti; impiego di un adeguato numero di steward; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come disposto da specifiche disposizioni di settore».

