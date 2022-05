L’Ecuador qualificato al Mondiale in Qatar che si terrà il prossimo inverno potrebbe essere squalificato e qualcuno ritiene che l’Italia possa prenderne il posto.

L’Ecuador si è guadagnato la presenza ai prossimi Mondiali in Qatar superando il girone di qualificazione terminato al quarto posto. La nazionale però potrebbe non partecipare alla competizione per via di una denuncia del Cile: l’Ecuador ha convocato per 8 gare un giocatore, David Castillo, che potrebbe essere colombiano.

Nazionale Italiana

Se fosse vero, la nazionale ecuadoriana potrebbe essere esclusa e spetterebbe alla FIFA decidere chi ripescare. Si era parlato dell’Italia per via del buon piazzamento nel ranking FIFA ma in realtà non ci sarebbe nel regolamento la norma che indica la posizione nel ranking come criterio per i ripescaggi. Molto probabile che la FIFA ripeschi una squadra sudamericana nel caso di esclusione dell’Ecuador.

