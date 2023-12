Fabio Capello carica l’Inter in vista del match di questa sera contro la Lazio: l’ex tecnico bianconero ne ha parlato così

Alla Gazzetta dello Sport, così Fabio Capello ha parlato in vista del match tra Lazio ed Inter di stasera.

MESSAGGIO ALL’INTER – «Intanto il messaggio sull’importanza di questa gara è già stato mandato con il turnover visto in Champions. Hanno riposato giocatori fondamentali per questa squadra proprio in ottica della sfida dell’Olimpico. Quindi spingerei molto su questo aspetto: questa partita va affrontata come fosse una finale, da vincere a tutti i costi. Sarebbe fondamentale staccare la Juve».

