Dean Huijsen verso la cessione: la Juventus imposta la trattativa con un altro club del massimo campionato. Le ultime

Come scrive il Corriere dello Sport, Dean Huijsen si avvicina a grandi passi verso la cessione in prestito già a gennaio, con il Frosinone come sua prossima destinazione.

Dopo l’infortunio di Marchizza, i ciociari avrebbero infatti avviato la trattativa con la Juve per il giovane olandese che, già nel mirino del Granada, andrebbe così a farsi le ossa lontano da Torino.

The post Huijsen verso la cessione: impostata la trattativa con un club di Serie A. Ultime appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG