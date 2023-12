Ruben Sosa, ex attaccante dell’Inter degli anni ’90, ha parlato così degli obiettivi stagionali dei nerazzurri, snobbando la Juve

Ruben Sosa, ex Inter degli anni ’90, ha parlato a Tuttosport degli obiettivi stagionali della formazione di Inzaghi, data da lui per favorita sulla Juve.

INTER – «I nerazzurri giocano un grande calcio e possono vincere tutto quest’anno. Non solo lo Scudetto ma pure la Champions League. L’hanno già dimostrato nella scorsa stagione il loro valore internazionale. Il merito è soprattutto di una persona…Simone Inzaghi è un uomo molto intelligente e gioca sempre per vincere. Ha trasmesso la sua mentalità alla squadra che lo segue in tutto e per tutto. Lo ritengo un allenatore davvero molto preparato. L’avevo conosciuto ai tempi della Lazio e ci ho parlato qualche volta: già all’epoca mi aveva colpito ed ero sicuro che sarebbe arrivato a grandi livelli. Non mi sono sbagliato».

