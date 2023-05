L’ex allenatore Fabio Capello si è complimentato con l’Inter e con Simone Inzaghi per il passaggio del turno in Champions League.

Fabio Capello a Sky Sport ha espresso il suo parere sulla crescita dell’Inter e sulla finale di Champions League. “Uomo copertina Per me sono i tre difensori italiani, hanno dato sicurezza e personalità, potevano esserci problemi senza Skriniar, la scelta di Inzaghi è stata vincente e ha dato sicurezza. In avanti non hanno mai avuto troppi problemi”.

Matteo Darmian

“Come Inter preferirei affrontare il City perché non ha una difesa straordinaria, concede qualcosa. Il Real Madrid è difficile da affrontare, con loro le partite non finiscono mai, sono capaci di ribaltare le partite. Inzaghi non sempre azzeccava le sostituzioni, adesso è maturato e migliorato anche in quello. La squadra gioca bene, sono tutti al 100%. Il silenzio gli ha dato carica“.

