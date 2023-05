Conferenza stampa Mourinho, le parole del tecnico della Roma alla vigilia del match di Europa League contro il Bayer Leverkusen

José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Bayer Leverkusen.

SMALLING, DYBALA ED EL SHAARAWY – «Disponibili per giocare tutti. Solo Karsdorp e Llorente fanno differenza. Chris sono tre settimane che non si allena con la squadra, Paulo si allena ancora meno e dobbiamo capire quanto potranno essere d’aiuto».

FUTURO – «Non voglio parlare di questo. C’è da giocare una partita che non è la finale, pensiamo solamente a domani. Non sto nemmeno pensando alla finale, figuriamoci al mio futuro».

SENSAZIONI – «Non mi sento favorito e non sono scaramantico. Da 20 anni dico che se sei in semifinale allora hai il 25% di possibilità di vincere la coppa. Voglio trasformare la scaramanzia in pragmatismo, arrivare in finale per aumentare al 50% le possibilità di vittoria. Non so quale sarà la direzione della partita, difficile fare un pronostico. Vogliamo arrivare in finale e questo è l’obiettivo, ma non sappiamo se finiremo ai rigori o perderemo al 90′. Dobbiamo giocare, con l’1-0 il risultato è in bilico ancora, anche con un gol non si può dire che direzione avrà la partita».

