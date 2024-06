L’ex allenatore Fabio Capello se la prende con l’attaccante esterno rossonero per il fatto che non riesce a tirar fuori tutto il suo talento.

Rafael Leao fa parlare di sé anche quando non è l’argomento principale della discussione: è il caso di sabato scorso quando a Sky Sport si parlava di Vinicius Junior del Real Madrid che è stato ancora una volta protagonista nella vittoria della Champions League.

Il paragone

Il brasiliano gioca nello stesso ruolo del numero 10 del Milan e Fabio Capello evidenzia le differenze tra i due non risparmiando un attacco a Leao: “Vinicius Junior a inizio carriera sembrava un giocatore ribelle, anarchico e ora invece parla di gruppo, di quanto sia importante aiutarsi. Ci sono giocatori che meriterebbero di passare momenti diversi e non stare le ore a registrare il disco rap. Il disco vero, il lavoro, lo si fa a Milanello, a Madrid, il lavoro di tutti i giorni per migliorarsi e non accontentarsi”.

Rafael Leäo

Come coltivare il talento

“Per fare questo c’è bisogno di una guida, di un allenatore che possa aiutarti e Carlo Ancelotti ha tutto, lo ha fatto in ogni squadra. Leao avrebbe bisogno di qualcosa di diverso perché ha un potenziale enorme e fisicamente ha forse qualcosa in più anche di Vinicius, però deve tirarlo fuori lui“. Alla fine dunque arriva una carezza non da poco al lusitano; ora al Milan arriva un suo connazionale, Fonseca, saprà tirar fuori lui il meglio da Leao?

