Il club rossonero si prepara a voltare pagina sperando di ridurre o azzerare del tutto il gap molto importante con i cugini.

L’Inter ha vinto il campionato con 19 punti di vantaggio sul Milan, un’enormità; per i rossoneri è il secondo anno consecutivo che il distacco dalla vetta della classifica è molto grosso, dato che stride se si pensa che a trionfare 3 anni fa fu proprio la squadra di Pioli.

Stefano Pioli

Nuovo progetto

Dopo la rivoluzione dell’organico della passata stagione ora si punta su un nuovo allenatore e su un nuovo centravanti per risalire la china. Secondo la Gazzetta dello Sport il probabile nuovo allenatore Paulo Fonseca, in un’occasione non pubblica, si sarebbe lasciato sfuggire la frase “Con un centravanti forte, questa squadra è da scudetto“.

L’analisi

Difficile capire sulla base di cosa sia nata questa affermazione del portoghese, di sicuro l’allenatore ha studiato la rosa del Milan ma non è facile neanche ipotizzare i motivi del pronunciamento di queste parole. La rosea ritiene che la realtà sia però diversa: non si possono “sintetizzare” circa 20 punti di distacco col solo centravanti; tra l’altro la casella non era neanche vacante visto che Giroud il suo l’ha fatto eccome. Le cause per cui il Milan non ha lottato per lo Scudetto nelle ultime due stagioni sono molteplici e riguardano anche il rendimento non all’altezza dei big, le cacciate di Maldini e Massara e la cattiva sostituzione di pilastri come Tonali e Kessie.

La speranza

Ogni riflessione in questo momento è prematura (soprattutto perché si dovrà vedere chi arriverà dal mercato) ma l’ottimismo di Fonseca non è necessariamente da stigmatizzare: sarà in grado di avvicinarsi all’Inter?

