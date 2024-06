Il dirigente svedese non ha avuto l’impatto nel club rossonero che ci si poteva attendere quando, sei mesi fa, fu ufficializzato il suo ritorno.

Il Milan si trova ad affrontare un momento delicato e di transizione tra una stagione e l’altra: salutato Stefano Pioli, vanno scelti il suo successore e giocatori in diversi ruoli chiave. Man mano che passa il tempo ci si interroga sempre più sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic in queste decisioni.

Il mistero

La contestazione dei tifosi nelle ultime gare della stagione sottolineava la scarsa chiarezza della società sui piani futuri: una parte del problema è anche la figura dello svedese, non si è ancora capito nei dettagli quali siano le sue mansioni. La Gazzetta dello Sport prova a far luce su questo.

Zlatan Ibrahimovic

Troppo poco

Per ora l’incidenza dell’ex attaccante sulla questione allenatore è praticamente nulla, la cosa stride con le parole di Cardinale che facevano pensare ad un ruolo estremamente importante per lo svedese. Ibra non ha avallato Lopetegui né Fonseca, l’unico nome da lui sponsorizzato era quello di Mark Van Bommel. L’unica vera mossa dell’ex attaccante finora è l’arrivo di Jovan Kirovski, colui che sarà il direttore sportivo del Milan Under 23, se questo riuscirà ad iscriversi in Serie C (serve il fallimento di una delle partecipanti). Resta da vedere quanto inciderà sulle questioni di mercato e soprattutto quanto possa contare il suo parere nella ricerca del nuovo numero 9.

Malumore

Insomma anche Ibrahimovic è entrato nell’occhio della critica, i tifosi si aspettavano ben altro impatto da parte sua. Le critiche maggiori sono arrivate dopo il messaggio criptico “4-3-3” pubblicato sui Social.

L’articolo Milan: la scarsa incidenza di Ibrahimovic è un dato di fatto, i tifosi criticano anche lui proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG