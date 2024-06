I rossoneri potrebbero acquistare un difensore centrale anche se questa non rappresenta una priorità al momento.

Il Milan vivrà un mercato molto diverso da quello della scorsa estate che fu rivoluzionario: al momento infatti appare molto difficile (ma non impossibile) che venga ceduto qualche big “alla Tonali“.

La situazione

Ci saranno 3-4 colpi mirati, la priorità al momento è il nuovo numero 9 ma si cercheranno anche un terzino destro ed un centrocampista difensivo. C’è poi da fare i conti con il mancato rinnovo di Simon Kjaer: la decisione era nell’aria considerata l’età non più giovanissima del danese e suoi numerosi problemi fisici.

Simon Thorup Kjaer

Ritorno di fiamma

Gli occhi sono puntati su diversi obiettivi e tra questi c’è sicuramente Lilian Brassier del Brest. I tifosi rossoneri ricorderanno come la dirigenza lo abbia adocchiato già lo scorso gennaio: il francese fu effettivamente vicino ad approdare a Milano. Non se ne fece nulla ma il discorso potrebbe essere stato solo rimandato. Il suo contratto in scadenza nel 2025 infatti fa sì che il prezzo non sia molto elevato: il club francese è disponibile ad ascoltare offerte. Secondo la Gazzetta dello Sport in vantaggio però c’è il Wolfsburg, squadra che però non può convincerlo con la vetrina della partecipazione alla prossima Champions League. Il Milan se la deve vedere anche con il Bologna per Brassier. Molto molto difficile arrivare ad Alessandro Buongiorno visto che il Torino vorrebbe cederlo solo per offerte monstre.

