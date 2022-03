L’ex allenatore Fabio Capello nel post partita di Real-PSG non ha usato mezze misure nel parlare delle responsabilità di Donnarumma.

Fabio Capello negli studi di Sky Sport non ha risparmiato critiche al portiere italiano Gianluigi Donnarumma, attribuendogli molte colpe dell’eliminazione del suo Paris Saint Germain; ecco quanto dichiarato. “C’è da preoccuparsi. Adesso a Parigi non so come se la passerà. Questa eliminazione è sua. Fino a quel momento non esisteva il Real Madrid“.

In effetti il club parigino aveva dominato la partita lasciando pochissimo ai padroni di casa fino al 61′, minuto in cui Donnarumma temporeggia troppo facendosi arrivare Benzema addosso nell’azione che porta al provvisorio 1-1. Anche Neymar subito dopo la gara ha accusato l’estremo difensore stabiese che però è stato difeso da Pochettino in tutte le interviste; l’allenatore ritiene che il giocatore madrileno abbia commesso fallo sul portiere scagionandolo da ogni responsabilità per il goal subìto.

