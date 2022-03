L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha negato l’esistenza di un caso Muriel e ha descritto l’importanza della gara di stasera.

Gian peri Gasperini ha parlato in conferenza stampa della sfida al Bayer Leverkusen di Europa League. “Il Bayer ha disputato la Champions, ma in Europa League mano a mano che si va avanti nei turni aumenta il blasone di tutte le avversarie. Cercheremo di capire quale sia il nostro valore”.

Europa League

“Il ko con la Roma? Non si può sempre spiegare tutto: la prestazione non è stata del tutto negativa, ma troppo spesso di giudica solo il risultato piuttosto che il modo in cui si è giocato. In ogni caso siamo pronti per affrontare al meglio il finale di stagione. Per me non esiste nessun caso Muriel: è un ragazzo positivo, che vive dei momenti buoni e dei momenti meno buoni“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG