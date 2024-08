L’ex allenatore Fabio Capello sostiene che i nerazzurri possano andare avanti in Europa e fare un cammino migliore di quello della scorsa stagione.

Fabio Capello nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulle italiane che saranno impegnate nelle coppe europee. “Delle nostre otto, ben tre si presenteranno con tecnici che non hanno mai guidato una squadra in campo internazionale: da Thiago Motta alla Juventus a Marco Baroni alla Lazio, per finire con Raffaele Palladino alla Fiorentina e in parte a Daniele De Rossi alla Roma, che per la prima volta partirà dall’inizio. Non è cosa da poco, perché il lavoro dell’allenatore cambia completamente con l’aggiunta delle coppe. Mi riferisco alla gestione delle energie e della rosa. Sarà la loro prima volta, ma credo e spero che saranno da subito all’altezza”.

Champions League

Sulla nuova Champions League

“Partiamo dalla Champions, su cui pesa l’incognita del nuovo format. Penso che rispetto al passato, con la classifica a girone unico, sarà fondamentale fare bene da subito e ottenere un buon piazzamento, perché altrimenti l’eventuale cammino futuro si complica assai con il sorteggio a teste di serie nei turni a eliminazione diretta”.

Cosa aspettarsi dai nerazzurri

“Fin troppo scontato dire che l’Inter campione d’Italia è la nostra squadra più attrezzata ai nastri di partenza. Ha qualità e parte con le garanzie acquisite nel passato. Certo, rispetto a quanto visto alla prima uscita in campionato col Genoa deve salire di ritmo, ma sono convinto che rivedremo presto l’Inter degli ultimi due anni. E a tal proposito, il ricordo della finale persa a Istanbul nel 2023 deve servire di stimolo per tornare a lottare fino in fondo”.

