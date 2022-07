L’opinionista ed ex tecnico Fabio Capello parla a La Stampa del mercato dell’Inter e del ritorno di Lukaku.

Queste le parole dell’opinionista ed ex allenatore Fabio Capello che parla a La Stampa del ritorno di Lukaku all’Inter: “Lukaku? Grande acquisto: è devastante e conosce già il campionato. L’unico che lo contrastava davvero era Chiellini, che è andato in Canada. L’Inter con il suo ritorno è più forte. Ed era forte già l’anno scorso.“

Sul campionato invece Sandro Piccini parla così a Tuttosport: “Inter e Juventus sono favorite visti gli acquisti che hanno fatto. Occhio però anche al Milan: l’anno scorso non era favorita e poi alla fine vinse il campionato.”

Vedremo quindi come andrà a finire il prossimo campionato, il mercato è ancora in corso ma tutte le società stanno investendo per rinforzarsi e provare l’assalto allo scudetto del Milan. Non si può tirare una griglia finché non finirà il mercato.

