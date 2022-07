L’ex tecnico rossonero ed ora opinionista, parla del Milan Fabio Capello in una intervista a LaStampa. Ecco le sue parole.

Queste le parole dell’ex tecnico Fabio Capello rossonero, che parla del Milan, l’allenatore in una bella intervista a LaStampa. Ecco le parole dell’attuale opinionista: “I rossoneri sono un po’ frenati dal passaggio di società, non si capisce la disponibilità di spesa concessa a Maldini e Massara, i quali hanno idee chiare e la capacità di intuire il potenziale dei giovani. Sono stati determinanti nell’ultima stagione, insieme a Pioli che ha dimostrato di saperli far maturare.“

Fabio Capello

Questo invece il commento su Leao: “La sua crescita è stata fondamentale. Come si dice, sa spaccare la partita e nella fase finale di campionato, in una fase di generale calo del ritmo, qualità e velocità del portoghese sono state decisive.” conclude così.

