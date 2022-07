L’ex allenatore Fabio Capello elogia Romelu Lukaku e pensa che l’Inter sia la favorita per lo Scudetto.

Il Corriere dello Sport ha intervistato Fabio Capello che ha detto la sua sui valori di alcune squadre di Serie A. “Dybala è tanta qualità, è fantasia, se sta bene fisicamente fa la differenza come pochi altri al mondo”.

Massimiliano Allegri

“Un vorticare di trovate e soluzioni, l’acquisto che serviva a Mou per alzare il livello e le ambizioni della Roma. Perfetto anche per la piazza… Allegri non ha scusanti e non si nasconde. Ha avuto i giocatori perfetti per il suo calcio e le sue idee. Qualità e esperienza. L’Inter è ancora la favorita. Lukaku prende molto spazio, è forte, non lo butti giù ed è veloce, se possedesse anche la tecnica di Dybala sarebbe un mostro“.

