Il noto agente FIFA Oscar Damiani si è espresso su diversi movimenti di mercato delle ultime settimane.

Oscar Damiani è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com sul mercato di Inter e Roma. “Dybala e Bremer interisti mancati? Si era parlato tanto di questi calciatori. E se poi vanno da un’altra parte rimane un po’ di dispiacere. Ma l’Inter ha già una grande squadra, se rimane Skriniar non è certo più debole”.

Nicolò Zaniolo

“Dybala ha classe, colpi, può fare la differenza. Ma lo vedo più attaccante che trequartista. Davanti con Abraham può formare una grande coppia. Se sta bene Dybala può fare il protagonista in qualsiasi squadra. Altrimenti può fare fatica. Deve stare bene fisicamente. La Roma ha ambizioni. Ci sta anche che Zaniolo rinnovi. La proprietà ha voglia di fare bene e disponibilità. Se rimane in giallorosso è un bene per la Roma“.

