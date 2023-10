Capello: «Marotta via dalla Juve perché ha visto che qualcosa non andava». Le dichiarazioni sull’ad dell’Inter

Capello dagli studi di Sky Sport ha speso complimenti ed elogi a Beppe Marotta per il lavoro svolto con l’Inter come amministratore delegato.

«Era alla Juve e ha creato una squadra vincente. Come ha visto qualcosa che non andava, ha dato le dimissioni ed è andato via, all’Inter, costruendo una squadra vincente».

L’articolo Capello: «Marotta Lavoro straordinario all’Inter» proviene da Inter News 24.

