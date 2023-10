Le parole di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, sulla vendita dei diritti tv del campionato

Luigi De Siervo ha parlato dei diritti tv della Serie A a margine dell’evento Comolake.

«L’abbiamo detto più volte non a caso siamo alla quinta tappa di un percorso articolato. La cosa rilevante è che il lavoro svolto dalla commissione ha portato le offerte dei broadcaster a crescere progressivamente nel tempo e ci auguriamo che anche questa ulteriore step possa alzare ulteriormente l’asticella. I toni della discussione sono sempre stati professionali, nessuna contrapposizione. La Lega ha chiaro il proprio valore; per contro è evidente il contesto complicato dovuto prevalentemente al gigantesco problema della pirateria. Il Parlamento si è espresso con una legge, ma ancora non è partita la piattaforma non perché non ci sia la piattaforma tecnica ma perché è iniziato un tavolo tecnico che richiede più tempo del previsto. Quindi il contesto del triste primato che Italia ha di essere il paese piu piratato resta un dato di fatto ed è questa la vera battaglia. Come sempre resto fiducioso che i tre soggetti possano trovare domani il contesto per alzare il valore delle offerte».

L’articolo Serie A, De Siervo: «Diritti tv? Spero che le offerte salgano…» proviene da Inter News 24.

