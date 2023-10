Le parole di Stefano Borghi nei confronti dell’ex portiere dell’Inter Onana dopo gli errori che ha fatto con la maglia dello United

Tramite Cronache di Spogliatoio Stefano Borghi ha parlato così del portiere ex Inter Onana.

«L’anno scorso Onana ha fatto una grandissima stagione, è stato determinante in tanti momenti con tante super-parate. Dovremo valutarlo tra un po’ di anni ma secondo me la scorsa rimarrà non dico un unicum, ma la migliore annata della carriera. Perché è un portiere che ha delle qualità lampanti ma anche dei personalismi che se sei in fiducia e va bene tutto ti portano a moltiplicare l’immagine del tuo rendimento. Se invece sei in un periodo di sfortuna, certi personalismi diventano un aggravante».

L’articolo Onana, parla Borghi: «All’Inter la stagione migliore della sua carriera» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG