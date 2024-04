L’ex allenatore Fabio Capello esamina minuziosamente cosa è andato e cosa no nella squadra rossonera in questa stagione.

La Gazzetta dello Sport ha chiesto a Fabio Capello quali sono secondo lui i problemi del Milan. “Nella seconda parte della stagione al Milan è mancato l’apporto di alcuni giocatori fondamentali. Da Hernandez, a Leao, Maignan e Tomori. Credo che i dirigenti debbano capire se i big abbiano ancora voglia di dare al Milan, o se invece preferiscono andare via”.

Cosa serve sul mercato

“Servono tre colpi: un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante”.

Rafael Leao

La differenza con l’Inter

“Ho sempre sostenuto che la forza della difesa sia legata al filtro che ha davanti. Nel Milan dello Scudetto Tomori e Kalulu formavano una coppia straordinaria anche grazie al lavoro di Kessié, Tonali e Bennacer. Quest’anno di filtri ne ho visti pochi. L’Inter ha dominato il campionato con il centrocampo più forte della Serie A”.

L’attaccante

“Servono giocatori pronti, il che non vuol dire per forza non giovani. Se il Milan cerca genialità serve uno come Zirkzee. Forte e non avrebbe bisogno di abituarsi alla Serie A”.

La perplessità

“Chi comanda Bella domanda, vorrei saperlo anch’io…”

Sull’attaccante esterno portoghese

“Ha potenzialità enormi, ma non sai mai che partita giocherà. E questo ti fa salire dei dubbi, mi sembra impossibile che con le sue qualità non ci sia la rabbia e l’agonismo che ci si aspetta. Se si fermano Leao e Theo il Milan perde il 60% della squadra”.

Sull’allenatore

“Pesano tanti fattori, ma i tifosi devono essere riconoscenti con Pioli: ha vinto con merito uno Scudetto ed è arrivato in semifinale di Champions. Da luglio Ibrahimovic sarà il capo. Lo conosco, non ce lo vedo a spingere per un profilo, ma più ad accontentare i tifosi. Valuterà bene”.

