Dopo un inizio di stagione molto negativo all’Empoli il figlio d’arte ha svoltato in Brianza ed ora Galliani proverà a negoziare coi rossoneri.

Daniel Maldini è ancora di proprietà del Milan anche se in questa stagione ha giocato con 2 squadre diverse: il trequartista giocava pochissimo nell’Empoli e quindi a gennaio si è scelto di mandarlo al Monza.

Rinascita

Per la verità la prima metà di stagione, quella trascorsa in Toscana, è stata deludente per via soprattutto di un infortunio che ne ha limitato significativamente il minutaggio. Tutto ciò non ha scoraggiato il Monza che ha creduto nel giovane. Da gennaio in poi il 22enne ha dimostrato le sue qualità, ha segnato 4 gol e fornito un assist in 12 partite disputate finora.

Daniel Maldini

Scenari futuri

Calciomercato.it sostiene che il club brianzolo sia interessato ad acquistarlo a titolo definitivo la prossima estate. Il prestito pattuito lo scorso inverno non prevedeva alcun diritto di riscatto e quindi eventualmente si dovrà rinegoziare tutto da capo; ovviamente bisognerà vedere cosa ne penserà il Milan, Moncada e D’Ottavio potrebbero voler inserire una recompra per non perderne il controllo. Il Milan valuta Maldini oltre 5 milioni di euro ma va considerato che il suo contratto è in scadenza nell’estate del 2025. Il Monza è praticamente salvo per il secondo anno consecutivo e quindi può iniziare a pianificare le mosse in vista della prossima stagione; Valentin Carboni tornerà all’Inter e quindi potrebbe esserci ancora più spazio per Daniel Maldini nel caso ci fosse una riconferma.

