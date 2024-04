I rossoneri sono chiamati a rispondere subito sul campo agli ultimi risultati profondamente negativi ma a Torino non sarà affatto semplice.

L’inviato di Sky Sport a Milanello Manuele Baiocchini ha parlato di come il Milan, seppur con le ossa rotte, si prepara al match molto importante contro la Juventus. “Emergenza in difesa perché sono praticamente squalificati tre titolari, Calabria e Theo Hernandez frutto dei cartellini rossi presi nel derby, anche Tomori che era diffidato e il giallo gli ha fatto scattare la giornata di squalifica. 3/4 di difesa sono praticamente da inventare. A destra ha giocato spesso Musah nell’ultimo periodo, potrebbe esserci lui come terzino destro. A sinistra dirottato Florenzi come ha fatto tante volte in carriera. Gabbia e Thiaw al centro della difesa. Sono i soli due centrali perché Kjaer ieri non si è allenato e Kalulu è infortunato. Un’emergenza difensiva reale prima di una partita che conta tanto”.

Pierre Kalulu

Obiettivo ben delineato

“Penso che ieri mattina Ibrahimovic e Moncada, presenti a Milanello, abbiano provato a far capire, oltre a far sentire la loro vicinanza in questo momento così difficile e delicato dove il morale è sotto le scarpe, l’importanza della partita contro la Juventus. Perché a 5 giornate dalla fine del campionato il Milan ha ancora 5 punti di vantaggio sulla Juventus e tenere questa distanza o magari provare a vincere a Torino garantirebbe quasi al Milan l’arrivo al secondo posto, l’ultimo obiettivo stagionale. Un obiettivo che società, dirigenza, squadra, Stefano Pioli per chiudere nel miglior modo possibile, non vogliono mancare per una questione di orgoglio, di rilancio, di prestigio, per una questione di soldi. perché peserà a livello economico la posizione finale che il Milan riuscirà a raggiungere”.

L’articolo Verso Juve-Milan: Pioli deve reinventare la difesa mentre Ibra fa sentire la propria vicinanza alla squadra proviene da Notizie Milan.

