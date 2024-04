Il giornalista del Corriere della Sera Carlos Passerini ha fatto il punto sui tanti possibili prossimi allenatori del club rossonero.

Carlos Passerini ha parlato della ricerca del nuovo allenatore da parte del Milan nel corso di un’intervista sul canale YouTube di Radio Rossonera. “Oggi il Milan ha un identikit e non un nome. Non ha individuato un profilo preciso e certo per un motivo molto semplice: fino a 10 giorni fa il Milan era convinto di continuare con Stefano Pioli e avrebbe continuato con lui se la situazione non fosse precipitata. Anche perché ha un anno di contratto, che era uno degli elementi che aveva convinto il Milan a continuare con lui. È evidente che la situazione oggi è molto diversa e che le possibilità di conferma sono precipitate drasticamente. Parliamo di un cambio inevitabile”.

Roberto De Zerbi

I papabili

“Il club ha un’idea chiara: un allenatore giovane, internazionale, con una proposta di gioco moderna e che sia compatibile con il progetto aziendale. Queste sono richiesta e necessità del Milan. I nomi sono quelli che abbiamo letto in questi giorni: sono tanti perché siamo all’inizio del casting. Un nome che nelle ultimissime ore ha preso quota è quello di Farioli. Allenatore del Nizza, italiano, ex assistente di Roberto De Zerbi, un altro che rientra nell’elenco dei papabili. È un allenatore molto giovane, ha 35 anni e fa giocare bene le sue squadre. Ha esperienza limitata, quindi. Ma per il profilo può essere compatibile con le richieste del Milan. Intanto si è raffreddata la pista Lopetegui. Queste settimane, comunque, saranno decisive per restringere il campo sui nomi”.

L’articolo Passerini: “Per il nuovo allenatore il Milan ha un identikit, fino a 10 giorni fa si era convinti di continuare con Pioli” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG