Il terzino sinistro francese non ha convinto appieno in una stagione che la squadra di Pioli si avvia a chiudere in maniera mesta.

Il Milan ha vissuto 2 settimane molto brutte: in 4 partite, di cui 3 estremamente importanti, non c’è stata nemmeno l’ombra di una vittoria. Il mini ciclo chiuso con 3 sconfitte ed 1 pareggio ha decretato l’uscita dall’Europa League e la sesta sconfitta consecutiva nel derby.

Come ripartire

La proprietà e la dirigenza non sono contente ma ovviamente pensano già a come ripartire: pronto un cambio di allenatore a fine stagione. Si ripartirà con un nuovo progetto anche se c’è la volontà di tenersi stretti i propri big. Uno di questi è Theo Hernandez che ha il contratto in scadenza nel 2026; inevitabile quindi che si debba iniziare a lavorare sul rinnovo.

Theo Hernandez

La volontà del terzino

La sua stagione non ha rispettato le aspettative se non a tratti; forse sono stati più i cartellini sventolatigli in faccia che le prestazioni positive. Tuttavia il Milan non vuole assolutamente rinunciare a lui perché conscio delle abilità che lo rendono uno dei migliori terzini sinistri al mondo. Il suo attaccamento ai colori rossoneri non è in dubbio, sostiene la Gazzetta dello Sport; forse il suo calo può essere dovuto anche all’addio di Paolo Maldini, colui che lo convinse ad accettare l’offerta del Milan quando era solo una promessa del Real Madrid.

Il rinnovo

Attualmente Theo guadagna 4,5 milioni a stagione ed il rinnovo non è così vicino ma neanche troppo lontano. A fine stagione ci saranno attente riflessioni da parte di entrambe le parti in causa e poi si deciderà su che base avviare la trattativa. Il Milan nel frattempo ha deciso che eventualmente la prossima estate Theo non partirà per meno di 100 milioni; lo stesso vale anche per Maignan.

