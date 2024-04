In un clima non certo sereno i dirigenti rossoneri si trovano a pianificare le mosse per la prossima stagione e 2 importanti rinnovi.

Il Milan prima di archiviare una stagione con più bassi che alti deve blindare il secondo posto in classifica, magari già sabato contro la Juventus, proprio la terza in classifica. Si tirerà poi una linea netta e si cercherà di ripartire con un progetto tutto nuovo; non è sbagliato però pensare che i dirigenti stiano già lavorando su diverse questioni. Spinose sono quelle relative ai rinnovi di Mike Maignan e Theo Hernandez.

La situazione

In questo caso ci focalizziamo sul discorso relativo all’estremo difensore francese che ha il contratto in scadenza nel 2026; in teoria la situazione non sarebbe così preoccupante per via proprio della scadenza non imminente. Le cose però non stanno propriamente così: il Milan tra l’altro, contrariamente rispetto a quanto vociferato negli ultimi mesi, sarebbe disposto ad offrire un grande stipendio al suo numero uno. Il rendimento della squadra potrebbe incidere nelle sue valutazioni sul futuro; la volontà dei giocatori in questi casi è molto se non tutto.

Mike Peterson Maignan

Il pericolo

La Gazzetta dello Sport sostiene che la dirigenza sarebbe pronta a raddoppiargli lo stipendio attuale che ammonta a 3,2 milioni a stagione: la proposta sarebbe sui 7 milioni all’anno, una cifra molto vicina a quella percepita da Rafa Leao dopo l’ultimo rinnovo. Il fattore che preoccupa è la voglia di vincere di Maignan: le ultime 2 stagioni del Milan non sono andate bene da questo punto di vista, serve crescere per evitare che il francese ambisca ad un cambio di squadra.

L’articolo Milan: offrire uno stipendio da big a Maignan potrebbe non bastare proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG