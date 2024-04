Sono giorni caldissimi in casa Milan: i rossoneri sono chiamati a scegliere il nuovo tecnico con cui iniziare il progetto fra qualche mese.

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha rivelato interessanti retroscena sull’allenatore spagnolo accostato spessissimo al Milan in tempi recenti. “Lopetegui è stato sondato e anche incontrato più volte ma non da Ibrahimovic. Piace per la sua metodologia, per il lavoro che fa, si è presentato bene”.

Julen Lopetegui

I motivi del gradimento

Il collega spiega nel dettaglio di cosa si è parlato nei faccia a faccia già avvenuti con l’ex Siviglia e Real Madrid: “Di quelli che sono stati sondati è uno che è piaciuto subito perché non ha detto subito ‘io voglio questo giocatore o quest’altro’, sposerebbe la filosofia del club, avrebbe un contratto di 4 milioni all’anno, ha messo in stand-by il West Ham che gli offre molto di più ed è disposto ad aspettare il Milan anche per un mese”. Il club rossonero ha più appeal rispetto alla squadra londinese.

Scenari futuri

Da quel che filtra la dirigenza potrebbe non essere compatta sul nome del nuovo allenatore, le cose saranno più chiare nelle prossime settimane: “Chi decide è Cardinale e penso che Ibrahimovic avrà un parere fondamentale: non so se questo nome scaldi la proprietà e scaldi Ibra. Se ne parlerà quando ci si incontrerà tutti insieme nei prossimi giorni: la parte tecnica metterà sul tavolo i vari candidati, tra cui Lopetegui. Credo che loro vogliano un profilo di maggiore appeal di Lopetegui“.

L’articolo Incontro Milan-Lopetegui: ecco come è andata proviene da Notizie Milan.

