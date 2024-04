Il giornalista Michele Criscitiello critica apertamente il club rossonero a tutti i livelli.

Michele Criscitiello a Sportitalia ha parlato della situazione estremamente confusionale che c’è a suo dire all’interno del Milan. “Bastano i 180 minuti con la Roma per salutare Pioli e indicargli, gentilmente, la strada di casa. Più grave, però, è che la società non se ne fosse accorta fino a quel momento e abbia deciso di silurarlo solo per la figuraccia in Europa League”.

Le bordate

“Invece, come scriviamo da mesi, il futuro a prescindere non poteva essere con Pioli. Il Milan esce ridimensionato da questa stagione che non poteva essere considerata positiva solo per un secondo posto. Questa squadra non è mai stata in corsa per nulla. Pioli doveva essere esonerato un anno fa, insieme a Maldini, da lì bisognava ripartire senza perdere un anno”.

Adriano Galliani

Il consiglio

“Cardinale dice che vuole costruire un Milan vincente ma deve fare i fatti e fare chiarezza sui ruoli in società. L’arrivo di Ibrahimovic ha portato solo confusione. Il ruolo di Furlani va spiegato: si occupa di calcio o di azienda L’allenatore lo sceglie Ibra, Furlani, Moncada o votiamo in base all’umore dei tifosi? Troppe anime in una società non fanno bene. Zlatan se non decide l’allenatore dovrebbe dimettersi perché uno come lui deve incidere e decidere. Il Milan ha bisogno di un leader. Un nome? Adriano Galliani. Deve costruire lo stadio e serve potere in politica. Galliani ce l’ha”.

