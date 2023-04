Mister Fabio Capello ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la vittoria dell’Inter a San Siro contro il Benfica in Champions League

L’ex allenatore della Juventus Fabio Capello ha voluto parlare a Sky Sport della situazione attuale in casa Inter dopo la vittoria contro il Benfica.

LE PAROLE – «Mi piace molto Dimarco, ha fatto un recupero sullo 0-0 fondamentale, poi dopo la metà campo fa cross di primo livello. Correa la chiave per aiutare l’Inter sotto il profilo della qualità. Zhang? Uomo di grande carisma, sono molto attaccato a loro per i trascorsi in Cina. I successi dell’Inter sono dovuti anche alla loro mentalità, allo staff che hanno creato».

