L’Inter sorride anche per il record d’incassi in quel di San Siro contro il Benfica: atmosfera nerazzurra semplicemente spettacolare

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la ciliegina sulla torta in casa Inter si è raggiunta con San Siro: non solo per l’atmosfera spettacolare dei tifosi nerazzurri, ma anche dal punto di vista economico.

Il botteghino infatti ha registrato ben 8 milioni di euro d’incassi da Inter-Benfica: un successo comunque importante per la società nerazzurra.

