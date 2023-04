Le parole di Attilio Fontana su quella che sarà la semifinale di Champions League tra Inter e Milan tra soddisfazione ed emozioni

Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato così la semifinale di Champions League tra Inter e Milan dopo le ultime qualificazioni. Ecco le parole riportate da TMW.

LE PAROLE – «Il derby come semifinale di Champions League per tutti gli appassionati di calcio è qualcosa di fantastico. Ho ben presente come tutti i tifosi siano già in trepidazione. Milano e la Lombardia che ha due squadre tra le quattro migliori d’Europa, insieme a ‘colossi’ come Real Madrid e Manchester City».

