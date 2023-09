Fabio Capello ha parlato a la Gazzetta dello Sport della situazione difficile del calcio e della Nazionale italiana

Le parole dell’ex Milan, Fabio Capello a la Gazzetta dello Sport sulla situazione difficile del calcio e della Nazionale italiana:

«Non siamo più abituati a un calcio veloce e fisico. Abbiamo faticato nel finale per il pressing della Macedonia. L’Europeo l’abbiamo vinto ai rigori, non dominando le partite. All’Italia in questo momento mancano dei leader in difesa, che abbiamo storicamente sempre avuto. In attacco non c’è imprevedibilità. Tutti i giocatori devono sapersi inserire in area»

