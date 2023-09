Sono ore decisive per valutare le condizioni di Olivier Giroud dopo l’infortunio e in vista del derby tra Inter e Milan

Cresce l’attesa. Sono ore decisive per valutare le condizioni di Olivier Giroud dopo l’infortunio e in vista del derby tra Inter e Milan:

secondo quanto riportato da Sky Sport è rientrato a Mialnello già domenica, per fare delle cure e fisioterapia e fare dei massaggi per cercare di tornare subito in forma. Oggi sarà fondamentale per capire se Giroud ha superato il dolore e sarà subito a disposizione per l’allenamento in programma alle 17 o servirà qualche giorno di allenamento personalizzato. Già qualche ora dopo Francia Irlanda sentiva meno dolore, la risonanza non ha evidenziato nulla di grave, una distorsione lieve da cui Giroud spera di guarire al più presto se non lo ha già fatto

