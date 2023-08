Il giornalista Giovanni Capuano ha voluto dire la sua sul calciomercato del Milan e sul possibile arrivo di Mehdi Taremi

Il giornalista Giovanni Capuano ha espresso il proprio giudizio sul calciomercato Milan, che avrebbe una valutazione ancora più alta in caso di arrivo di Taremi dal Porto. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Sportitalia durante la trasmissione SportitaliaMercato.

LE PAROLE – «Se il Milan riesce a comprare Taremi diventerà la regina di questo mercato. Pioli sta inserendo un pò a rate i nuovi ma abbiamo subito visto la qualità che ha messo dentro la rosa il Milan. Pulisic già lo conoscevamo e sapevamo quanto potesse essere forte, ma abbiamo visto anche Loftus-Cheek e Rejinders. Ieri è stato il giorno di Lukaku e si è parlato praticamnete solo di lui, ma Inter e Milan nella stessa giornata hanno comprato due titolari come Taremi e Pavard. Magari Taremi parterà inizialmente come alternativa a Giroud ma potenzialmente lo si può considerare come un titolare».

The post Capuano: «Milan? Con Taremi sarebbe la regina del mercato» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG