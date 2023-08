Domani alle 18 sono previsti i sorteggi dei gironi di Champions League 2023-24. Ecco dove seguire l’evento in tv e streaming

L’attesa è quasi finita. Domani alle 18 sono previsti i sorteggi dei gironi di Champions League 2023-24 che stabiliranno le avversarie del Milan e non solo. SEGUI I SORTEGGI DEI GIRONI DI CHAMPIONS LEAGUE 2023/24 SU MILANNEWS24

Sarà possibile seguire l’evento con la diretta testuale sul nostro sito o in Tv o attraverso il canale 20 in diretta Tv. Sarà possibile seguire anche in diretta streaming il sorteggio con Mediaset Infinty così come per Sky sul canale di Sky Sport 24 e con l’app Sky Go.

