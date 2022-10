Sono queste le parole di Giovanni Capuano che a Tutti Convocati parla dei fatti successi nella curva nord dell’Inter.

Ecco le parole di Giovanni Capuano sui brutti fatti accaduti nella Curva Nord dell’Inter durante la sfida contro la Sampdoria, ecco cosa dice a Tutti Convocati. “Se c’erano gli steward, e c’erano ovviamente visto che in uno stadio l’ordine pubblico è affidato anche a loro, se c’erano le forze dell’ordine in tenuta anti sommossa potevano intervenire anche quando volavano ceffoni e insulti altrimenti si crea un corto circuito ingestibile. Quindi che provveda l’Inter, o chiunque abbia le immagini, a identificare chi ha usato violenza contro centinaia di persone.“

Conclude così: “È ora di finirla con queste cose qui, questo corto circuito delle forze dell’ordine che allontanano le vittime degli ultras. Capiamo che migliaia di persone non possano entrare in altri settori in uno stadio tutto esaurito, ma bisogna intervenire in tempo.“

