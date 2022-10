Duro sfogo del giornalista Enrico Mentana dopo i fatti accaduti sulla curva nord dell’Inter, così su Facebook.

Enrico Mentana su Facebook si lascia andare in uno sfogo pesante per i bruttissimi fatti accaduti nella Curva Nord dell’Inter ieri sera: “Ma la società Inter non ha niente da dire su quel che è successo ieri sera sugli spalti di San Siro? Si può obbligare chi ha pagato il biglietto per vedere la partita a uscire contro la sua volontà per partecipare al lutto per la morte di un pluripregiudicato? Può una curva organizzata continuare a operare al di fuori delle regole e delle leggi?“

Conclude così il famoso giornalista: “Possono la Lega Serie A e la Federcalcio continuare a chiudere gli occhi sulle illegalità grandi e piccole che prosperano intorno al tifo organizzato di molta parte delle squadre italiane? L’episodio di ieri sera è solo l’ultimo di una lunga serie di obbrobri visti in tanti stadi italiani da quando gli spalti si sono ripopolati. Volete tutti continuare a voltare lo sguardo da un’altra parte?”

