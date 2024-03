Il giornalista, Giovanni Capuano, tramite X, ha commentato la vicenda sul dossieraggio illecito che vede coinvolta la Juventus.

COMMENTO – «Sempre nelle more dell’inchiesta sul dossieraggio illecito, per quale motivo veniva spiata la Juventus? E ci si può fidare a fondo di un sistema in cui eventuali atti finiscono sul tavolo della giustizia sportiva, divenendo prova acquisita, senza nemmeno il filtro del giudizio di un giudice preliminare»

