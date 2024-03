Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, nel corso di Tutti Convocati lo show sportivo in onda su Radio 24, ha parlato del tecnico dei bianconeri Allegri.

PAROLE – «Branchini (agente di Allegri, ndr) non parla a caso, ma una volta ogni tanto per dire delle cose che hanno un senso preciso e alcune parole sono state affilate. Ho la percezione che non tutti all’interno della Juventus siano convinti di proseguire con Max»

