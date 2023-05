Il giornalista Massimo Caputi a TMW Radio ha commentato le parole di De Laurentiis in merito allo scudetto perso in favore della Juve negli anni scorsi.

CAPUTI – «Premesso che bisogna accertare sempre tutto, è chiaro che in questi anni abbiamo assistito a società indebitate e attendiamo di capire come finiranno certe vicende. ADL si riferisca a questo, che squadre con bilanci così in rosso e con operazioni ancora ingiudicate, ai suoi occhi qualcuno ha avuto qualche vantaggio. Ma va provato. A Roma si dice che il più pulito c’ha la rogna. Sull’onestà in generale, meglio non esagerare. Mai sbandierare di essere più onesti degli altri».

The post Caputi: «De Laurentiis? Mai sbandierare di essere più onesti degli altri» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG