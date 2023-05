Guardalà: «Di Maria non ha fatto la differenza, ma per Allegri…». Le dichiarazioni del giornalista sul Fideo in scadenza

Il giornalista Giovanni Guardalà a Sky Sport 24 ha fatto il punto sulla stagione e la situazione presente e futuro di Di Maria alla Juve.

LE DICHIARAZIONI – «Contro il Lecce Allegri si affida a Vlahovic e Di Maria per provare a ritrovare i gol del serbo e le prestazioni del fuoriclasse argentino che a parte qualche fiammata in Europa League non ha datto differenza come ci si aspettava. Di Maria è in scadenza, ma oggi per Allegri è impossibile programmare prossima stagione».

The post Guardalà: «Di Maria non ha fatto la differenza, ma per Allegri…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG