Il conduttore Massimo Caputi si è espresso a Tmw Radio sulla forza dell’Inter e sulle possibilità di vedere i nerazzurri campioni d’Italia

Le parole di Caputi sulla forza dell’Inter e sulle possibilità di scudetto:

«Inzaghi deve vincere lo Scudetto. Non si può giocare a nascondi, tutti dicono che la squadra è la più forte e completa. E’ un triennio di lavoro e in un campionato dove ha un’unica antagonista ma con tutto il rispetto per la Juventus è chiamata a vincere il campionato»

