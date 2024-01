I nerazzurri credono fermamente nel talento del giovane che si sta facendo le ossa in Brianza agli ordini di Raffaele Palladino.

L’Inter in attacco è a posto così anche se le statistiche di Alexis Sanchez e Marko Arnautovic in termini di goal e assist non sono entusiasmanti.

Il gioiello

In prestito al Monza sta trovando sempre più spazio Valentin Carboni, ex attaccante della Primavera di Christian Chivu di cui si parla un gran bene. L’argentino ha visto pochissimo il campo nei primi mesi di questa stagione ma una volta entrato nel giro dei titolari non ne è più uscito. L’Inter non ha mai avuto dubbi sul suo talento tanto che non ha voluto inserire diritti di riscatto nell’operazione: il Monza l’ha ottenuto in prestito secco. Qualcuno sosteneva che Carboni sarebbe potuto tornare alla base già a gennaio in caso di addio di Sanchez ma il cileno quasi sicuramente resterà fino a fine stagione.

Alexis Sanchez

L’offerta e gli scenari futuri

Anche il West Ham è stato stregato dalle sue ultime prestazioni tanto che si dice abbia offerto 11 milioni di euro ai nerazzurri per prelevarlo immediatamente: la risposta di Marotta e Ausilio è stata un “no” secco. Secondo Calciomercato.com l’Inter non considera minimamente l’ipotesi di cederlo tanto che l’argentino non ha un prezzo in questo momento: neanche un’offerta alla Casadei (20 milioni) farebbe cambiare idea ai dirigenti. L’anno prossimo dovrebbe essere in Prima Squadra, salvo offerte monstre ben superiori ai 20 milioni.

L’articolo Carboni diverso da Casadei: il piano dell’Inter proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG